Juventus, Dybala vede il campo: rientro con Roma oppure Inter

Paulo Dybala potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già oggi o domani: nel mirino Roma o al massimo Inter

Qualche giorno in più rispetto a quelli previsti inizialmente per il recupero. Paulo Dybala sta meglio, anche se ancora non ha iniziato ad allenarsi con i compagni dopo l’infortunio al ginocchio. Già tra oggi e domani – come spiega Tuttosport, potrebbe essere aggregato al gruppo.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Il tutto dipenderà dalle sue sensazioni: sarà lui, insieme a Pirlo, a prendere la decisione sul quando tornare a svolgere sedute con la squadra. Nel mirino, comunque, resta la Roma: la Joya potrebbe anche farcela e finire nella lista dei convocati, ma la prudenza è massima. In caso contrario, la data del ritorno in campo potrebbe essere quella del 9 febbraio per Juve-Inter di Coppa Italia.