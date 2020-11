Napoli, torna Insigne: dal 1′ in Europa League con vista rinnovo – Lorenzo Insigne è pronto a riprendersi il suo Napoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il numero 24 dovrebbe giocare titolare contro il Rijeka. Intanto si stringe per il rinnovo che potrebbe arrivare entro fine anno: contratto fino al 2025 e stipendio di 5 milioni all’anno.

Lazio, caos tamponi e cosa rischia – Caos tamponi in casa Lazio: Immobile, Strakosha e Lucas Leiva sono stati esclusi dai controlli UEFA, mentre domenica erano in campo a Torino. Cosa succede quindi? C’è una differenza di valutazione dei parametri tra UEFA e FIGC: la Lazio, però ora è sotto indagine. Ecco cosa rischiano i biancocelesti, come riportato da La Gazzetta dello Sport: dalla penalizzazione all’esclusione dalla Serie A.

Maradona operato al cervello: intervento perfettamente riuscito – Buone notizie per Diego Armando Maradona. L’operazione al cervello è perfettamente riuscita.