Spezia, Gyasi: «Ho detto a Cristiano Ronaldo che è un’ispirazione per me»

Emmanuel Gyasi ha parlato del suo incontro con Cristiano Ronaldo dopo Spezia-Juventus

Spezia-Juventus è stato il momento per Emmanuel Gyasi, attaccante dei liguri, per realizzare il suo sogno: incontrare e parlare con Cristiano Ronaldo. Il centravanti di origini ghanesi ha parlato dell’incontro in una intervista a AshesGyamera.com.

«Dopo la partita ho fatto due chiacchiere con Cristiano Ronaldo prima di lasciare il campo. Gli ho detto che è un’ispirazione per me e per quasi tutti i calciatori, in particolare per i giovani. Lui era felice di sentire quelle parole da me e mi ha sorriso. Poi mi ha ringraziato e mi ha detto di continuare a lavorare sodo. Mi ha consigliato di lavorare molto e di spingere per realizzare i miei sogni. Mi ha detto che tutto è realizzabile nella vita».