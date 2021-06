Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.00 Mancini: «Farò dei cambi con il Galles» – Il ct annuncia dei cambi e promuove il recuperato Verratti Le dichiarazioni.

Ore 10.00 – Ibrahimovic, intervento effettuato: stabiliti i tempi di recupero per vederlo di nuovo in campo, a favore l’estate prima della preparazione La data.

Ore 9.30 – La leggenda del Galles Ian Rush ha detto la sua sulla sfida di domani pomeriggio con l’Italia, decisiva per il primato nel girone. L’intervista

Ore 9.12 – La Gazzetta dello Sport riferisce che Eriksen è tornato nella sua casa di Odense dopo le dimissioni dal Ringhospitalet di Copenhagen, dove era ricoverato da quasi una settimana. Le ultime

Ore 9.00 – Thiago ha parlato alla Gazzetta dell’Europeo, del suo rapporto con Lewandoski che affronterà e del dramma Eriksen. Le parole

Ore 8.30 – Nuova operazione in vista tra Juve e Genoa. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Gianluca Frabotta sarebbe vicino a trasferirsi in rossoblù, con la trattativa già in fase avanzata. Prima cessione