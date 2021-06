Milan, intervento perfettamente riuscito per Ibrahimovic. La data del rientro

Ibrahimovic, intervento effettuato: stabiliti i tempi di recupero per vederlo di nuovo in campo, a favore l’estate prima della preparazione

Ibrahimovic, intervento effettuato: stabiliti i tempi di recupero per vederlo di nuovo in campo, a favore l’estate prima della preparazione. Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 28 spiega la situazione: “Ibra operato. Ginocchio ripulito. Zlatan vuole tornare per la prima di serie A. Il Milan lo aspetta”.

L’INTERVENTO- Come riporta la rosea, Ibra si sottoposto ad un intervento in artroscopia a Roma, lui rassicura Pioli: due mesi per riprendersi: in campo a metà agosto? E se il recupero si allunga c’è tempo per un sostituto: “Per il 22 agosto, data della prima di campionato, il totem vuole essere al suo posto e guidare il Diavolo come ha fatto fino allo scorso maggio”.

EVITARE UN GUAIO PIÙ GROSSO- Il quotidiano spiega che dai prossimi giorni si metterà al lavoro con la consapevolezza di aver tolto di mezzo il problema che lo tormentava da mesi e rischiava di cronicizzarsi: l’intervento di pulizia articolare al ginocchio sinistro al quale si è sottoposto ieri a Roma dovrebbe riportarlo ai livello ai quali ci ha abituato.