Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: «Roma? Dall'anno scorso non abbiamo dimenticato QUESTA cosa, per la finale...»

Le parole di Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, in vista della semifinale di Europa League contro la Roma. I dettagli

Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Roma di Europa League.

VENDETTA – «Sarà una super partita, con una super atmosfera. E’ una semifinale europea, una grande occasione per noi. Ricordo ancora come ci avevano accolti l’anno scorso i tifosi a Bismarckstrasse in vista della semifinale, fu incredibile. Non abbiamo dimenticato il dolore dello scorso anno, quando la Roma ci eliminò. Dovremo utilizzare questo dolore per gioire insieme ai nostri tifosi al termine del match».

OBIETTIVO FINALE – «Una gara di ritorno è sempre una situazione pericolosa, anche se ci arriviamo con due gol di vantaggio. Dovessero segnare una rete la partita cambierebbe rapidamente, così come le sorti dell’eliminatoria. Dovremo essere super concentrati fin dall’inizio».