Calciomercato Juventus: è fatta per la prima cessione. Il terzino ai saluti

Frabotta Genoa: vicina la prima cessione della Juve. Cifre e dettagli dell’affare che porterà il terzino in rossoblù

Nuova operazione in vista tra Juve e Genoa. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Gianluca Frabotta sarebbe vicino a trasferirsi in rossoblù, con la trattativa già in fase avanzata. Si parlerebbe di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Juventus.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, ecco che il club bianconero potrebbe tenere in rosa Luca Pellegrini, che compirebbe il percorso inverso dopo l’ultimo anno in prestito al Grifone.