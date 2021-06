Italia, Mancini: «Qualcuno è stanco, farò dei cambi. Verratti? Pronto per giocare»

Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato alla vigilia di Italia Galles. Ecco le sue parole

Le parole del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini alla vigilia di Italia–Galles ai microfoni di SkySport.

CAMBI – «Sarà la terza partita in 10 giorni e le precedenti sono state molto dispendiose. Qualcuno è leggermente più stanco e ha bisogno di riposare e questo è l’unico momento in cui possiamo cambiare qualcosa, pur sapendo che il prodotto non cambierà molto»

VERRATTI – «Verratti può giocare, chiaro che il suo stato di forma non sia ottimale come quello di chi gioca da settimane, ma sopperisce a questa condizione con le sue qualità tecniche. Vedremo se giocherà dall’inizio o meno, ma è pronto»

CHIESA – «Chiesa può giocare in tutti i ruoli d’attacco, tranne che il centravanti. Può fare la punta esterna, poi contro la Svizzera lo abbiamo messo a tutta fascia per esigenze tattiche, ma il suo ruolo è un altro»

GALLES – «Alla squadra chiedo di continuare a giocare come ha sempre giocato. Di essere offensivi e fare le cose per bene perchè è una partita importante. Vogliamo vincere e chiudere il girone in testa, sarà difficile perchè giocheremo anche con un clima più caldo. Vedremo»