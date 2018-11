A Reggio Emilia, l’Italia Under 21 viene sconfitta in amichevole dalla Germania: le parole del ct azzurro Luigi Di Biagio dopo la gara

Dopo la sconfitta con l’Inghilterra, l’Italia Under 21 perde in amichevole anche contro i parietà della Germania. Nella partita giocata al’Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, gli azzurrini vengono rimontati dai tedeschi dopo il vantaggio di Parigini (doppietta di Waldschmidt per l’1-2 finale). Il ct italiano Luigi Di Biagio, intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la gara, ha dichiarato: «Meritavamo qualcosa in più. Nel secondo tempo ci è mancato qualcosa nelle gambe e siamo calati. In queste partite non mancano le difficoltà, ma stiamo giocando bene. Era la seconda partita di livello in quattro giorni e non era facile, l’inerzia della partita è cambiata, avevamo troppi giocatori a rischio infortunio, ad esempio Parigini e Pezzella che non giocano da molto tempo. I giocatori che vanno in Nazionale maggiore? Sono un bene per il movimento, oggi ci sono percorsi più rapidi di una volta. Noi lavoriamo poer farli arrivare in fretta».