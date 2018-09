L’Italia Under 21 esce con le ossa rotte dall’amichevole giocata in casa della Slovacchia. Gli azzurrini perdono per 3 a 0

Non inizia bene il percorso dell’Italia Under 21 in vista dell’Europeo di categoria di giugno che si giocherà proprio nel nostro Paese. La squadra di Gigi Di Biagio è stata infatti sconfitta in amichevole dalla Slovacchia per 3 a 0 a Dunajská Streda. Il ct degli azzurrini non ha potuto contare su Zaniolo e Pellegri, convocati con la Nazionale maggiore, ma tra i giocatori disponibili figuravano profili con un discreta esperienza in Serie A come Calabria, Murgia, Favilli e Mandragora.

La gara è piuttosto equilibrata nel primo tempo nonostante il gol di Haraslin ad inizio partita ma nella ripresa gli slovacchi prendono il predominio del gioco. Dopo appena 5 minuti dal fischio d’inizio è di nuovo Haraslin a colpire per il 2 a 0. Il tris finale è opera di Mraz, recentemente acquistato dall’Empoli. Gli slovacchi hanno potuto così vendicarsi del 3 a 1 del 14 ottobre 2014 subito dagli azzurrini che gli costò la qualificazione agli Europei. Il prossimo test per l’Under 21 sarà l’amichevole con l’Albania in programma martedì prossimo alla Sardegna Arena.

Marcatori: 9′ e 50′ Haraslin (S), 55′ Mraz (S)

Slovacchia: Greif (46′ Jakubech); Kadlec (46′ Sulek), Vavro (85′ Krizan), Hancko, Siplak; Jirka (46′ Spalek), Herc (79′ Lesniak), Dimun (46′ Kacer), Fabry (62′ Benes), Haraslin (62′ Kostal), Mraz (62′ Vestenicky). A disp.: Rodak, Laczko, Urblik, Bozenik, Spalek. All. Adrian Gula.

Italia: Audero; Calabria (68′ Adjapong), Mancini, Romagna, Pezzella (79′ Dimarco); Valzania (46′ Cassata), Locatelli (68′ Murgia), Mandragora; Parigini (58′ Orsolini), Bonazzoli (58′ Vido), Cutrone (79′ Cerri). A disp.: Montipò, Scuffet, Luperto, Depaoli, Favilli, Marchizza, Pessina. All. Luigi Di Biagio.