United: Solskjaer crede al rinnovo, ma il destino di Pogba è segnato

Pogba in estate potrebbe lasciare il Manchester United: tre club, tra cui anche la Juventus, sono alla finestra. Solskjaer intanto spera

Il destino di Paul Pogba appare sempre più lontano dal Manchester United: il centrocampista francese ha un contratto attualmente in scadenza nel 2022 che potrebbe spingere i Red Devils a valutarne la cessione già la prossima estate per non rischiare di perderlo l’anno dopo a zero.

Intervenuto al The Guardian, Solskjaer, tecnico dello United, si è detto possibilista riguardo alla possibilità di far cambiare idea al proprio leader in mediana: «Ho un dialogo aperto con Paul – ha detto ieri al Guardian – quello che ci diciamo rimane tra noi. Sono contento per quello che sta facendo, è felice e questa è la cosa più importante. Potete notarlo anche voi, si diverte a giocare a calcio con la maglia del Manchester United». La Juve resta alla finestra (insieme a Real e Psg) e la prossima estate potrà sferrare l’attacco decisivo.