Upamecano, il difensore al centro di una polemica dopo la sfida contro il PSG: cosa ha fatto il difensore del Bayern e la sua reazione sui social

Upamercano è finito al centro di una polemica per un gesto fatto dopo il grave infortunio di di Hakimi. Il difensore ha spiegato tutto sui social.

Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco, è finito al centro di una bufera mediatica e social dopo la vittoria per 2-1 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Il centrale francese, autore di una prestazione impressionante sul campo, si è reso protagonista di un gesto controverso che ha oscurato in parte il successo bavarese.



Il gesto incriminato e l’infortunio di Hakimi

Mentre i medici soccorrevano Achraf Hakimi, vittima di un violento tackle da dietro di Luis Díaz che gli è costato l’espulsione, un’immagine ha mostrato Upamecano mimare delle lacrime. Un gesto di scherno, giudicato irrispettoso, soprattutto considerando che il terzino marocchino era costretto a lasciare il campo senza poter appoggiare il piede, con la caviglia dolorante.



La reazione social e le scuse di Upamecano

L’episodio ha scatenato l’indignazione sui social network, in particolare tra i tifosi del Marocco, che hanno preso di mira il difensore del Bayern. Upamecano ha sentito il bisogno di rispondere prontamente tramite il suo account Instagram, cercando di spegnere l’incendio: «Non cercate la polemica dove non ce n’è. Mi dispiace per il tuo infortunio. Buona guarigione».

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo



Un episodio che oscura la vittoria del Bayern

Il gesto di Upamecano, unito ad altre reazioni talvolta sorprendenti di alcuni giocatori del Bayern (come Stanisic), ha quasi fatto passare in secondo piano la bella vittoria della squadra di Kompany al Parc des Princes, un risultato fondamentale per consolidare il primo posto nel girone di Champions League. L’episodio solleva ancora una volta il dibattito sull’etica sportiva e sul rispetto tra avversari, anche nei momenti di alta tensione agonistica. In attesa di eventuali ulteriori sviluppi o prese di posizione, resta l’amaro in bocca per un gesto che ha macchiato una serata di calcio europeo di alto livello, focalizzando l’attenzione non sulla prestazione sportiva, ma su un episodio di scarso fair play.