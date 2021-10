Uribe: «Porto, ci vuole garra col Milan. Ibrahimovic? Non c’è solo lui»

Mateus Uribe, centrocampista del Porto, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Milan

Mateus Uribe, centrocampista del Porto, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Milan. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

PORTO MILAN – «Dobbiamo essere concentrati, in ogni partita. È quello che ci chiede il mister, il Porto deve avere sempre la stessa garra in ogni partita, a prescindere dall’avversario. Veniamo da un lavoro durato tempo, tutti sappiamo quello che vuole il mister. In queste partite cruciali dobbiamo mostrare le caratteristiche che abbiamo, tutto quello su cui lavoriamo ogni giorno».

SCONFITTA CONTRO IL LIVERPOOL – «È vero, non è stata una grande partita. Ma quello che conta è dimostrare l’attitudine che il Porto deve sempre avere. Spero che saremo all’altezza dell’avversario domani».

IBRAHIMOVIC – «Sappiamo quello che vale Zlatan, ma una squadra non è formata da un solo giocatore. Dobbiamo mettere in campo le caratteristiche che abbiamo e cercare di dare il meglio a prescindere dal rivale».

