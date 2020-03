Valencia Atalanta, a un passo dalla storia – VIDEO

Valencia Atalanta, si avvicina la sfida di Champions League: ecco tutti i numeri della sfida del Mestalla di questa sera

L’Atalanta è ad un passo dalla storia. I nerazzurri scenderanno in campo questa sera al Mestalla: in caso di passaggio del turno i nerazzurri sarebbero la terza squadra all’esordio a raggiungere i quarti di finale come Leicester (2016-2017) e Lazio (1999-2000).

Inoltre l’Atalanta è diventata la terza squadra a segnare 4 reti nella sua prima gara a eliminazione diretta in Champions, dopo United e Valencia.