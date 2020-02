Valencia Florenzi, entrata choc ed espulsione diretta – VIDEO

Alessandro Florenzi espulso nella disfatta del Valencia contro il Getafe: entrata choc e rosso diretto per l’ex Roma

Giornata da dimenticare per il Valencia e per Alessandro Florenzi. L’ex capitano della Roma ha ricevuto un rosso diretto per un’entrataccia a forbice su Cucurella.

Peggio è andata al Valencia che è stato travolto dal Getafe per 3-0. Piange Florenzi, sorride il Getafe: i padroni di casa volano al terzo posto solitario toccando quota 42 punti.