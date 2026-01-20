Valencia, blitz e fumata bianca per l’arrivo di Guido Rodriguez: svelata la formula dell’affare col West Ham. Niente Juventus per lui!

Una doccia fredda gela le strategie di mercato della Juventus. La sessione di riparazione riserva una dolorosa battuta d’arresto per i piani di rafforzamento bianconeri: Guido Rodríguez non approderà a Torino. Il centrocampista argentino classe 1994, individuato come il tassello mancante per la mediana, è ormai a un passo dal vestire la maglia del Valencia.

La notizia, rilanciata in esclusiva dall’esperto Matteo Moretto, certifica il sorpasso decisivo del club spagnolo. I Pipistrelli hanno agito con tempestività, bruciando la concorrenza della Vecchia Signora e chiudendo l’affare con il West Ham. La formula dell’operazione rende la pillola ancora più amara per il responsabile del mercato Damien Comolli: l’ex Betis si trasferirà in Liga in prestito fino a giugno, proprio la soluzione temporanea che la dirigenza piemontese stava cercando di imbastire per non gravare eccessivamente sul bilancio.

Svanisce così un obiettivo prioritario, considerato l’innesto ideale per garantire esperienza, equilibrio e geometrie alla squadra guidata da Luciano Spalletti. Con l’accordo tra i club ormai ai dettagli burocratici e le visite mediche in vista, la Continassa è costretta a cambiare rotta: sfumata la pista principale, sarà necessario scandagliare il mercato alla ricerca di una nuova alternativa di livello per puntellare il reparto nevralgico in vista del rush finale di stagione.

Exclusiva. El Valencia está a un paso de Guido Rodríguez.



Llegaría cedido hasta junio.



El acuerdo con el West Ham está a punto de cerrarse, solo faltan los últimos flecos. pic.twitter.com/DsuXLxJdZV — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 20, 2026

PAROLE – «Esclusiva. Il Valencia è a un passo dall’ingaggio di Guido Rodríguez.

Arriverà in prestito fino a giugno.

L’accordo con il West Ham sta per essere finalizzato, mancano solo gli ultimi dettagli».

QUI: le notizie di oggi sul calciomercato.