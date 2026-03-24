Valencia, si prepara un’estate caldissima: il club vuole rinforzare la difesa e valuta diverse soluzioni. Le ultime

Valencia, occhi sul mercato estivo! L’obiettivo è chiaro: rinforzare il reparto difensivo: cosa può succedere

Il Valencia gioca d’anticipo. Nonostante la stagione sia ancora nel vivo, la dirigenza del club spagnolo sta già tracciando le linee guida per il prossimo mercato estivo, con un obiettivo prioritario e inequivocabile: blindare e dare certezze al proprio reparto arretrato. Tra i vari profili finiti sul tavolo della direzione sportiva, nelle ultime ore ha preso prepotentemente quota un nome di sicura affidabilità: Florian Lejeune, attuale baluardo difensivo del Rayo Vallecano.

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L’ESPERIENZA AL POTERE

A 34 anni, il centrale francese sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza calcistica. I numeri della sua carriera parlano chiaro: con oltre 230 battaglie disputate nel massimo campionato spagnolo, Lejeune rappresenta una garanzia assoluta di rendimento. Nel Rayo Vallecano si è consolidato non solo come titolare inamovibile, ma come leader carismatico e tattico dell’intera retroguardia. Le sue doti principali restano un eccezionale senso della posizione, un tempismo perfetto negli anticipi e un dominio assoluto nel gioco aereo, caratteristiche preziose per chiunque cerchi solidità.



L’IDENTIKIT PERFETTO

Perché il Valencia punta su un giocatore nella fase calante della carriera? La risposta risiede nelle urgenti necessità della rosa. Il club cerca disperatamente un difensore “pronto all’uso”, capace di garantire sicurezza immediata e di assumere un ruolo di grande responsabilità fin dal primo giorno. La sua profonda e radicata conoscenza del calcio spagnolo azzererebbe i classici tempi di fisiologico adattamento. Inoltre, in uno spogliatoio storicamente giovane e affamato di punti di riferimento, la gerarchia e la leadership di Lejeune risulterebbero fondamentali per guidare la crescita dei talenti del vivaio.



IL NODO DEL CONTRATTO

L’unico vero ostacolo verso la fumata bianca è rappresentato dalla situazione contrattuale del transalpino. Lejeune, infatti, è ancora formalmente legato al Rayo Vallecano, obbligando di fatto il Valencia a sedersi al tavolo delle trattative con il club madrileno. Considerando la carta d’identità del giocatore, non ci si aspetta ovviamente un’operazione dai costi esorbitanti, ma servirà comunque un’offerta congrua e strutturata per convincere il Rayo a privarsi del suo faro difensivo. La dirigenza del Mestalla ci lavora sotto traccia: il nome del francese è il primo della lista per l’estate.