Valladolid, Ronaldo in visibilio in tribuna per il gol di Verde – VIDEO

Daniele Verde con una prodezza su punizione firma l’1-1 del Valladolid contro l’Espanyol: esultanza incontenibile di Ronaldo in tribuna.

Il Valladolid sembra destinato alla sconfitta casalinga contro l’Espanyol allo Stadio Municipale José Zorrilla, ma in pieno recupero una prodezza balistica di Daniele Verde, prodotto del settore giovanile della Roma, regala ai biancoviola e ai suoi tifosi, primo fra tutti il nuovo patron del club, Ronaldo “Il Fenomeno”, un punto prezioso quanto insperato nell’anticipo della 10ª giornata della Liga spagnola.

Verde prende la mira dai 30 metri e con una traiettoria ad effetto lascia di stucco il portiere, l’ex Milan Diego Lopez. La gioia dell’ex centravanti brasiliano sugli spalti è incontenibile, tanto che si lascia andare a un chiaro gesto con la mano come a dire: «Ma cosa ha fatto questo?». Ronaldo, divenuto presidente del club biancoviola a settembre dopo averne rilevato la proprietà, ha obiettivi molto ambiziosi per il suo club, che vanta più di 20 mila abbonati. «Vogliamo stabilizzarci nella massima serie, – aveva dichiarato subito dopo il suo insediamento – e continuare a far sognare la gente. Penso che con il contributo di tutti diventerà molto difficile batterci».

La prodezza di Verde ha trasmesso sicuramente ulteriore fiducia al Fenomeno nel suo progetto, con il Valladolid che grazie al punto conquistato venerdì sera si trova ora nelle zone altissime della classifica della Liga spagnola con ben 16 punti e spera in un piazzamento a fine stagione che gli consenta la partecipazione alle Coppe europee il prossimo anno.