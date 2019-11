Il tecnico del Barcellona Valverde difende Griezmann in conferenza stampa: «Anche Neymar ha avuto problemi all’inizio» – VIDEO

Ernesto Valverde ha scacciato le critiche nei confronti di Antoine Griezmann in conferenza stampa. Il tecnico del Barcellona ha rievocato in parallelo il momento difficile che coinvolse Neymar in blaugrana.

«Intesa Messi-Griezmann? Credo se ne parli troppo. Anche Neymar ha avuto problemi all’inizio», il commento lapidario di Valverde.