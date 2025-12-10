Van Basten, durissimo attacco a Salah! Ecco cosa ha detto la leggenda rossonera, tutti i dettagli

Van Basten, duro attacco al Mohamed Salah! Ecco cosa ha detto la leggenda rossonera, ecco le sue dichiarazioni

Marco van Basten, noto per la sua schiettezza, ha scatenato una bufera mediatica su Mohamed Salah. Intervenuto a Ziggo Sport, l’ex leggenda olandese ha criticato duramente il capitano egiziano, già al centro delle polemiche per le tensioni con l’allenatore del Liverpool, Arne Slot. Secondo Van Basten, l’atteggiamento di Salah è “sbagliato” e il giocatore starebbe vivendo un periodo ben lontano dai suoi standard abituali, soprattutto se confrontato con la stagione precedente.

Le parole dell’ex attaccante mirano a difendere Slot, definito “diretto e sincero”, mentre Salah viene accusato di comportamenti inappropriati. Le dichiarazioni arrivano in un contesto già esplosivo: tre panchine consecutive in Premier League hanno spinto l’egiziano a uno sfogo pubblico contro il club, lamentando di essere trattato da capro espiatorio.

Il Liverpool ha reagito con fermezza, escludendo Salah dalla trasferta di Champions League contro l’Inter, una decisione che conferma la linea dura di Slot e alimenta la crisi interna dei Reds.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

