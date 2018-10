Van Persie: l’attaccante olandese si ritirerà al termine della stagione

Al termine della stagione Robin Van Persie si ritirerà dal calcio: l’attaccante olandese è tornato in patria al Feyenoord dopo la brutta parentesi col Fenerbahce

Ultimi gol e ultime magie sui campi di calcio per Robin Van Persie: l’attaccante olandese, infatti, al termine della stagione chiuderà la proprio carriera al Feyenoord. In un’intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad ha dichiarato: «È arrivato il momento di dire basta, avrò 36 anni, a fine stagione, e 18 di questi li ho passati nel calcio professionistico. Chiuderò la mia carriera dove sono cresciuto». Il Feyenoord, infatti, è la squadra che lo ha lanciato: Van Persie poi ha militato nell’Arsenal, nel Manchester United e nel Fenerbahce. Proprio la parentesi turca non è stata tra le migliori delle sua carriera, come ha sottolineato lo stesso giocatore olandese: «In Turchia avevo perso il piacere di giocare, ma non volevo chiudere la carriera con questa sensazione. Il ritorno al Feyenoord mi ha restituito la gioia perduta».