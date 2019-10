VAR, in Europa League dal 20 febbraio

VAR, dopo i vari campionati e la Champions adesso sarà introdotta anche in Europa League dal 20 febbraio

L’errore macroscopico dell’arbitro Collum nel match di giovedì sera della Roma ha dato forse la spinta definitiva che mancava. Non ci saranno più questo tipo di errori, la Var entrerà a far parte delle Coppe: Champions ed Europa League e non solo ‘part-time’ ma a tempo pieno.

In Champions è già stata introdotta in modo integrale, dal 2020 invece ci sarà anche in Europa a partire dai sedicesimi di finale.