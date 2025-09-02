Favola Vardy alla Cremonese: è ufficiale, la leggenda del Leicester in Serie A. A 38 anni l’attaccante inglese arriva in Italia

Quello che sembrava un sogno di fine estate è diventato realtà negli ultimi minuti del calciomercato: Jamie Vardy è un nuovo giocatore della Cremonese. Il club grigiorosso ha messo a segno un colpo clamoroso e dal sapore romantico, assicurandosi la leggenda del Leicester City, l’uomo simbolo della storica vittoria in Premier League del 2016 con Claudio Ranieri.

L’attaccante inglese, 38 anni, porta in Serie A un bagaglio di esperienza, grinta e gol dal valore inestimabile. Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di domenica 31 agosto, Vardy ha firmato un contratto annuale che include un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, legata al raggiungimento della salvezza da parte della squadra. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un post sull’account X del club, scatenando l’entusiasmo dei tifosi.

Questo acquisto storico si inserisce in un momento magico per la Cremonese. La squadra, incredibilmente prima in classifica a punteggio pieno dopo due giornate, grazie alle prestigiose vittorie contro Milan e Sassuolo, aggiunge al proprio arco una freccia letale. L’arrivo di Vardy non è solo un’operazione mediatica, ma una chiara dichiarazione di intenti: l’obiettivo è consolidare la categoria e continuare a stupire.

La favola della Cremonese si arricchisce così di un nuovo, incredibile capitolo. La fame di Jamie Vardy sposa l’entusiasmo di una piazza che sta sognando ad occhi aperti, in una delle storie più affascinanti di questo inizio di stagione in Serie A.