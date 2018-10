Velazquez non teme la Juve: «Più forti con Ronaldo, non possono vincere sempre»

Le parole di Velazquez, allenatore dell’Udinese, in vista della sfida contro la Juventus di domani pomeriggio

Domani pomeriggio, ore 18, Udinese-Juventus per l’anticipo della giornata numero 8 del campionato di Serie A. Le parole del tecnico dei friulani, Julio Velazquez, in conferenza stampa alla vigilia del match: «La Juventus è una delle squadre più forti del mondo. Sono molto forti, ma è anche vero che non possono vincere tutte le partite. Il nostro obiettivo è quello di fare punti, in settimana abbiamo lavorato con questo obiettivo. Tutti insieme possiamo farcela, abbiamo la giusta mentalità e la giusta energia. Non andrei nemmeno allo stadio se pensassi che è impossibile farcela contro la Juve».

Prosegue il tecnico Velazquez: «Allegri? Non conosco personalmente il tecnico della Juventus, ma mi piace quello che vedo, perché non è certo facile allenare una squadra il cui obiettivo è vincere sempre. E’ un tecnico che ha sempre lavorato con molto equilibrio. Cristiano Ronaldo? La Juventus è ancora più forte con lui in rosa, lo era già prima. Il nostro obiettivo non sarà quello di fermare lui, ma di giocare senza paura puntando alla porta e sfruttando i punti deboli degli avversari. Domani ci sarà il tutto esaurito alla Dacia Arena, sono convinto che domani la spinta del pubblico si farà sentire e giocheremo con il fattore casa nonostante la moltitudine di tifosi avversari».