Venezia, i convocati di Di Francesco per la sfida contro l’Empoli: tornano Schingtienne e Yeboah. La lista completa

Venezia, ecco i convocati di Eusebio Di Francesco per la partita di Serie A contro l’Empoli: tornano Schingtienne e Yeboah. La lista

Sono 25 i giocatori scelti da Eusebio Di Francesco per la 33ª giornata di Serie A Enilive 2024/25, che vedrà il Venezia sfidare l’Empoli domani alle 15:00 presso lo Stadio “Castellani”. Rientra Schingtienne dopo l’infortunio e Yeboah, nonostante le condizioni non ottimali, figura nuovamente tra i convocati. Assenti Fila (squalifica) e Svoboda, Stankovic, Sagrado per infortunio. Inoltre, Crnigoj rimane escluso dalla rosa.

CONVOCATI

Portieri: Matteo Grandi, Jesse Joronen, Andrei Radu.

Difensori: Fali Candé, Franco Carboni, Jay Idzes, Ridgeciano Haps, Marin Sverko, Joel Schingtienne, Alessandro Marcandalli, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Gianluca Busio, Bjarki Bjarkason, Hans Nicolussi Caviglia, Cheick Conde, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Kike Perez, Mikael Ellertsson, Alessio Zerbin.

Attaccanti: Christian Gytkjaer, Marco Ladisa, Mirko Maric, Gaetano Oristanio, John Yeboah.