Venezia Lecce 1-0: Forte di misura. Qualificazione ancora in bilico

Il Venezia sfrutta la gara d’andat in casa valida per le semifinali playoff di Serie B: i lagunari vincono di misura, per 1-0, contro il Lecce grazie alla rete di Forte al 47′.

I salentini ora dovranno almento ripetere lo stesso risultato al Via del Mare per sperare nella qualificazione alla finale dove potrebbe trovare il Cittadella, vittorioso per 3-0 contro il Monza.