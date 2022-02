Venezia, Nani: «Qui per stupire. Alla Lazio ho avuto poche chance. La salvezza uno stimolo in più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luis Nani ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’attaccante del Venezia

VENEZIA – «Ho scelto Venezia per tornare a giocare ad alti livelli. La Serie A è una sfida difficile ed è uno dei campionati più belli. Alla Lazio non ho avuto le chance per dimostrare le mie qualità. Ho una gran voglia di lavorare seppur non sia più giovanissimo. Sono qui per aiutare la squadra. Ho deciso parlando con Zanetti e Collauto, mi è piaciuto quello che mi hanno detto».

RIVINCITA – «Diciamo più un’opportunità per farmi apprezzare anche in Italia. Alla Lazio mi sono sentito a casa così come a Venezia. Con Inzaghi avevo un bel rapporto ma era difficile per lui inserirmi e ho risposto che non c’era problema. Si vedeva che il mister valeva un Top club e lo sta dimostrando con l’Inter».

SALVEZZA – «E’ un’esperienza nuova per me, è motivo di grande soddisfazione per me. Mi piace essere sotto pressione. Giocare per scalare posizioni mi dà ancor più stimoli».

BUSIO – «Qui si sta facendo un ottimo lavoro sui giovani. In Italia Busio può diventare un campione. Anche Tessman è un buon giocatore».

SERIE A – «La sconfitta contro l’Inter mi ha lasciato ottimista. Potevamo fare punti e abbiamo giocato una grande gara. Ho visto una squadra che ha fiducia in sè stessa, con quel gioco possiamo andare lontano. Dobbiamo migliorare in alcune ingenuità e io sono qui per aiutare la squadra anche nella mentalità».

NAPOLI – «Vedo una bellissima partita. Vivo per sfide così. Sono fiducioso, giocheremo davanti al nostro pubblico e vogliamo stupire».