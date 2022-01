Venezia, Nani: «Porterò la mia esperienza. Sfida con l'Italia? Vedremo...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La conferenza stampa di presentazione di Luis Nani, nuovo giocatore del Venezia e che ha già esordito nel weekend

Luis Nani si presenta come nuovo giocatore del Venezia. Le sue parole in conferenza stampa di presentazione:

ESORDIO – «Non ho fatto tanti allenamenti ma penso che la voglia di fare bene abbia fatto la differenza per me. Dovrà allenarmi per arrivare al massimo».



VENEZIA – «Mi ha convinto il progetto e voglio stare in una squadra dove c’è voglia di crescere. Ora penso solo al campo».

SQUADRA – «Impressione fantastica del gruppo. Mi hanno accolto bene e c’è tanta energia. Si può fare bene. C’è margine di crescita e cercherò di portare qualcosa di più alla squadra e ai più giovani».

ITALIA-PORTOGALLO – «E’ un caso molto serio, sappiamo che l’Italia è sempre una squadra tosta, nelle partite dei play-off e può succedere di tutto, vedremo».

INZAGHI – «E’ sempre stato corretto con me nel mio periodo alla Lazio. Non c’era molto spazio e quello è stato l’unico problema. Mi sentivo bene e un po’ mi è dispiaciuto. Potevo fare di più».