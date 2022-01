UFFICIALE – Venezia, preso Ullmann dal Rapid Vienna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Venezia attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto l’acquisto di Ullmann

Il Venezia con un comunicato ufficiale ha reso noto l’acquisto di Ullmann dal Rapid Vienna. La nota del club:

«Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il terzino sinistro austriaco Maximilian Ullmann. Ullmann, 25 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2023/24. Ullmann ha trascorso le ultime due stagioni e mezzo al Rapid Vienna, collezionando 77 presenze impreziosite da quattro gol e nove assist nella Bundesliga austriaca, a cui si vanno ad aggiungere 19 presenze ed un assist nelle competizioni europee, prestazioni che hanno aiutato il club viennese a classificarsi secondo in campionato dietro al Red Bull Salisburgo sia nella stagione 2019/20, che in quella 2020/21.

Prima di approdare nella squadra della capitale austriaca ha militato nel LASK per 5 stagioni, club in cui si è conquistato un posto da titolare nella prima squadra, andando così a collezionare 58 presenze ornate di nove gol e due assist nella Bundesliga austriaca. A livello internazionale, Ullmann ha rappresentato il suo paese nella nazionale Under-18, Under-19 e Under-21, scendendo in capo con la maglia dell’Austria per un totale di 20 presenze».