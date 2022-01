Venezia, Nani: «Abbiamo fatto una bella partita. La strada è lunga»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nani al termine della sfida fra Venezia e Empoli a Dazn: le parole dell’attaccante dopo il match

Nani ha parlato a DAZN al termine della sfida contro l’Empoli.

INGRESSO POSITIVO – «Si molto bene come inizio. La squadra ha fatto una bella partita. Dobbiamo fare più punti possibili. Oggi potevamo vincere, ma va bene la strada è lunga e dobbiamo lavorare forte per fare sempre meglio».

CONDIZIONE – «Io non avevo fatto tanti allenamento. Non sono al meglio, ma quando vuoi fare qualocsa di buono va sempre bene».

SERIE A – «Questo campionato è il più bello. E’ il momento migliore per me per tornare qui».

SECONDO TEMPO – «Il secondo tempo siamo andati meglio. Abbiamo avuta molto più aggressività. Dopo il gol potevamo fare anche anche il secondo per vincerla».