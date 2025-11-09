Venezia Sampdoria, che sconfitta per i blucerchiati al Penzo! Ecco i numeri della sfida di Serie A

Venezia Sampdoria, profumo di Serie A: al Penzo i ragazzi di Stroppa travolgono i blucerchiati: i numeri di una disfatta

La Sampdoria esce sconfitta dal Pier Luigi Penzo al termine di una gara insidiosa contro il Venezia, valida per la 12ª giornata di Serie BKT 2025/2026. Non è bastato il gol del centrocampista scozzese Liam Henderson per evitare il ko: i padroni di casa si sono imposti con un netto 3-1, dimostrando maggiore lucidità e concretezza sotto porta.

Il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci aveva preparato la partita puntando su concentrazione e ripartenze veloci. Dopo un avvio incoraggiante della Samp, però, il Venezia ha preso progressivamente il controllo del match. La squadra di Giovanni Stroppa ha saputo sfruttare gli spazi concessi e le imprecisioni difensive degli avversari, costruendo una vittoria meritata davanti al proprio pubblico.

La rete di Henderson aveva acceso le speranze doriane, ma la reazione dei lagunari è stata immediata: nella ripresa, grazie a pressing e organizzazione offensiva, il Venezia ha ribaltato il risultato e chiuso la sfida con autorità.

Statistiche del match

Possesso palla: Venezia 56% – Sampdoria 44%

Venezia 56% – Sampdoria 44% Tiri totali: Venezia 18 – Sampdoria 8

Venezia 18 – Sampdoria 8 Tiri in porta: Venezia 7 – Sampdoria 4

Venezia 7 – Sampdoria 4 Falli commessi: Venezia 12 – Sampdoria 17

Venezia 12 – Sampdoria 17 Fuorigioco: Venezia 0 – Sampdoria 1

Venezia 0 – Sampdoria 1 Calci d’angolo: Venezia 3 – Sampdoria 6

Venezia 3 – Sampdoria 6 Ammonizioni: Venezia 1 – Sampdoria 5

Venezia 1 – Sampdoria 5 Espulsioni: nessuna

nessuna Parate: Venezia 3 – Sampdoria 4

