Venezia, Yeboah è il terzo gol ecuadoriano della storia della Serie A

Il Venezia pareggia nello scontro salvezza contro l’Empoli: una delle due reti la segna Yeboah, che diventa il terzo ecuadoriano a segnare in Serie A

Finisce 2-2 il delicato scontro salvezza tra Empoli e Venezia, disputato nel giorno di Pasqua al Castellani. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, la partita si accende nella ripresa: Fazzini sblocca il risultato per i toscani, ma il Venezia risponde con il gol del neoentrato Yeboah. La squadra di Di Francesco completa la rimonta a cinque minuti dalla fine con Busio, prima del definitivo pareggio firmato da Anjorin, che fissa il punteggio sul 2-2. Un punto a testa che lascia entrambe le squadre a quota 25, appena un gradino sotto il Lecce quartultimo.

Curiosità statistica: John Yeboah, come riportato da Opta è diventato il terzo giocatore ecuadoriano a segnare in Serie A, dopo Felipe Caicedo e Iván Kaviedes. La sua rete è anche la prima realizzata da un calciatore del Venezia nel giorno di Pasqua in Serie A da quella di Can Bartu contro il Vicenza, datata 14 aprile 1963.