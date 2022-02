Venezia, Zanetti: «Pareggio giusto. Con il nuovo modulo nuovi problemi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato dopo il pareggio degli arancioneroverdi contro il Genoa: le dichiarazioni

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Genoa.

PARTITA – «Volevamo vincere questa partita come lo volevano loro. C’era una posta alta in palio, il gol preso a difesa schierata ci ha fatto prendere un po’ di paura. Abbiamo giocato con un nuovo modulo che ci ha dato problemi nuovi. Ma il pareggio, alla fine, è il risultato giusto. La gestione della palla fa parte delle squadre esperte, noi dobbiamo fare di attenzione e aggressività le nostre armi».

NANI E JOHNSEN – «Sono sensazioni. Nani lo avevo visto bene in settimana, mentre Johnsen aveva avuto dei problemi. Poi per come si era messa la partita, mi sembrava più giusto utilizzare quest’ultimo nella ripresa quando le squadre già erano lunghe».