Lotta salvezza, Gian Piero Ventura: «Tanto equilibrio, poca qualità. Adesso la differenza la fa una cosa. L’Empoli non ha pressioni e domenica ha una grande occasione»

Le parole di Gian Piero Ventura, ex allenatore, sulla lotta salvezza in Serie A in queste ultime due giornate di campionato

Gian Piero Ventura è stato Ct della Nazionale, ma nella sua lunga esperienza con i club ha spesso vissuto la lotta salvezza. Quella attuale vede ben 6 squadre nel giro di 5 punti a 2 giornate dal termine. La classifica recita: Cagliari e Verona 33; Parma 32; Venezia 29; Lecce ed Empoli 28. Due andranno giù, 4 no: ecco la sua fotografia su La Gazzetta dello Sport.

LA LOTTA SALVEZZA – «È un campionato avvincente, almeno dal punto di vista dell’equilibrio perché la qualità del gioco, sinceramente, non mi ha fatto impazzire. Ho visto poche squadre giocare bene, però quasi tutte hanno ancora obiettivi e questo è un bene».

COSA CONTA ADESSO – «Conta molto l’ambiente, nel senso che allenatori, dirigenti e tutto lo staff devono essere bravi a non mettere troppa pressione ai giocatori: la testa incide molto. Per fare un esempio, l’altra sera la Sampdoria ha giocato bloccata, non ha mai tirato in porta, si vedeva che tutti avevano paura e purtroppo è finita male».

EMPOLI – «Conosco bene l’ambiente perché lì c’è Salvatore Sullo, che è il secondo di D’Aversa ed è stato a lungo mio collaboratore. Sono molto bravi a ripartire ogni anno da zero, a reinventarsi, a sfruttare i prodotti del settore giovanile. E poi già a inizio stagione sanno che lotteranno fino alla fine per salvarsi e, se poi vanno giù, non è un dramma. E questo è molto importante perché così i giocatori non hanno pressioni. In questa stagione l’Empoli non ha vinto per venti partite, eppure il gruppo è rimasto compatto, senza scossoni. Sebastiano Esposito ha fatto un gran campionato, Gyasi si fa un mazzo così sulla fascia: se non avessero avuto tanti infortuni sarebbero già salvi, ne sono convinto».

MONZA-EMPOLI – «Ha una grande occasione perché il Monza è già retrocesso. Ma attenzione a non sottovalutare nessuno, dopo quello che è successo settimana scorsa a Udine…».