Ventura: «Non allenerò mai più una Nazionale. Cerco un club in Serie A»

Giampiero Ventura si dice deluso e amareggiato per il suo addio alla Nazionale e conferma la volontà di tornare ad allenare in Serie A. Il tecnico afferma di aver ricevuto già diverse offerte

L’ex ct della Nazionale, Giampiero Ventura, è tornato a parlare del mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018 e soprattutto del suo futuro. Il tecnico ha dichiarato ai microfoni di Radio Crc che quest’anno la Serie A è tornata ad esprimere «una competitività incredibile» grazie alla lotta fino all’ultimo respiro per Europa League, Champions League e retrocessione e ciò lo ha reso il campionato «più affascinante dell’ultimo decennio». Ventura ha poi così commentato l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli: «Prendendo Ancelotti, De Laurentiis ha voluto dare uno scossone al campionato. Ha lanciato un messaggio dicendo che non si accontenta più di giocare bene e arrivare secondo, adesso vuole vincere. Poi però, dopo i messaggi lanciati devono esserci i fatti e quindi una campagna acquisti importante che permetta all’allenatore di vincere lo Scudetto. L’obiettivo del Napoli non deve essere più entrare in Champions, ma vincere lo Scudetto».

L’ex ct si è poi detto «deluso, arrabbiato o tradito» per come è stata gestita la sua esperienza in azzurro. «Non voglio argomentare per non scendere nei dettagli. Al momento vorrei evitare, poi ci sarà tempo e modo, ma il mio obiettivo è riprendermi quello che ho lasciato. – ha spiegato Ventura – Ho vissuto 30 anni di calcio in maniera corretta e professionale raggiungendo risultati sportivi ed economici per cui vorrei semplicemente riprendere a fare ciò che so fare. Ho tanta voglia di tornare ad allenare, ma non allenerò mai più una Nazionale».

Ventura conferma di voler ritrovare il campo e il lavoro giornaliero con il gruppo con l’obiettivo di far crescere i giovani. L’ex ct spera quindi di tornare ad allenare in Serie A e gli sarebbero già arrivate diverse offerte. «Con mia grande sorpresa, ho avuto più di un contatto, ma non mi posso permettere di sbagliare. Dico però che ho una grande voglia di rimettermi in gioco e rispondere non a parole, ma sul campo», ha concluso Ventura.