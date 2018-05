Tavecchio vs. Ventura: «Dimissioni? Ha detto solo falsità»

Tavecchio smentisce Ventura: la versione dell’ex presidente della Figc che fa chiarezza sulle dimissioni che avrebbe presentato l’ex ct. «Tutto falso!»

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, interviene e risponde alle dichiarazioni di Giampiero Ventura nell’intervista di ieri sera a ‘Che Tempo che fa’ di Fabio Fazio su Rai Uno. L’ex commissario tecnico si era tolto una serie di sassolini dalle scarpe dopo la vicenda del suo addio per il mancato approdo ai Mondiali di Russia 2018. Oggi arrivano le parole di Tavecchio, che risponde e smentisce la ricostruzione di Ventura. Insomma, volano gli stracci tra i due ex componenti dell’asse calcistico federale per diversi mesi.

Questa la versione di Ventura nelle parole di ieri dell’ex Ct da Fazio: «Era evidente che qualcosa si era rotto e dopo la partita successiva, con la Macedonia, mi sono dimesso, dicendo che non era possibile continuare così. Avevo già ufficializzato al mio staff e ai miei dirigenti che non sarei andato ai Mondiali anche in caso di vittoria con la Svezia. Avevo organizzato una conferenza stampa per dimettermi, volevo farlo dopo l’eventuale vittoria».

Queste, invece, le parole di Carlo Tavecchio che attacca e smentisce Ventura per quanto detto sulla sua versione dell’addio all’Italia: «Ciò che ho sentito ieri in tv è allucinante. Ha detto solamente falsità, basta chiedere sia a Uva che a Oriali. Lui non ha mai presentato le dimissioni, la sua dichiarazione non appartiene alla realtà dei fatti. Con Ventura ho parlato sempre e solo di soldi e l’ho accontentato su tutto».