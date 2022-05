Verde: «Se il Napoli fosse ancora in corsa per lo scudetto non avrei giocato». Le parole del fantasista dello Spezia

Daniele Verde, fantasista dello Spezia, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

PAGARE PER LA NUMERO 10 – «Penso che pagherò ancora. Noi facciamo un’asta a inizio stagione per prendere il numero che vogliamo. È una cosa di gruppo, la rifaremo anche per scaramanzia. Noi anziani abbiamo la priorità ma comunque qualcosa sborserò, si darà poi in beneficenza».

SPEZIA – «Perché ho un feeling particolare con lo Spezia, già dal primo giorno mi sono sentito parte di una famiglia grande e importante. Ho sentito la responsabilità di far restare la squadra dove meritava perché vedevo che società e città dovevano rimanere ad alti li- velli. Qui ci sono persone fantastiche prima di essere calorose, amano questa maglia alla follia. L’effetto Picco? Fa sembrare grande uno stadio piccolo, sembra che i tifosi entrino in campo con noi. È anche merito loro se siamo qua».

SALVEZZA – «Si contano sulle dita le persone che avrebbe creduto in noi, anche per come siamo partiti, con il Covid che ci ha costretto a iniziare senza preparazione, senza provare gli schemi. E poi il mercato bloccato. Ne abbiamo passate tantissime: ma l’impor- tante è avere un gruppo solido, solo così si raggiungono gli obiettivi».

NAPOLI – «L’avevo detto: con noi salvi e il Napoli in corsa per lo scudetto non penso sarei sceso in campo. Quindi va bene, da rilassato è più bello. Scambierò la maglia con Insigne, è anche la sua ultima partita. Ma ne dovrò chiedere altre 5-6 per gli amici».



FUTURO – «Per ora lo Spezia. Non voglio parlare di niente, voglio proseguire qui. Se ci saranno delle voci, valuteremo».