Veretout: «Abbiamo avuto troppa fretta e preso il secondo gol»

Jordan Veretout è stato il migliore in casa Roma con la doppietta contro la Juve: ecco le parole del centrocampista

Jordan Veretout, ai microfoni di Roma TV, ha parlato della prestazione contro la Juventus. Le sue parole.

LA GARA – «Abbiamo fatto una buona partita ma in 11 vs 10 dobbiamo gestire meglio e non perdere palle facili. Abbiamo avuto troppa fretta e preso il secondo gol. Stasera contro una grande Juventus abbiamo fatto una buona partita».

METTERE LA JUVE IN DIFFICOLTA‘ – «Dovevamo gestire di più e non perdere palle facili, giocare in avanti ma senza precipitarci troppo. Restare solidi in difesa e mettere in difficoltà la Juve. Quando avevamo la palla non dovevamo permettere a loro di creare tante occasioni».