Veretout: «I tifosi non erano contenti del mio addio. Astori grande capitano»

Jordan Veretout ha parlato della sua cessione alla Roma in estate. Ecco le sue parole a France Football.

ADDIO – «Ai primi allenamenti nessuno mi conosceva: ero un giovane che arrivava dal campionato francese. I tifosi della Fiorentina non erano contenti del mio addio, come in tutte le squadre, vorrebbero tenere sempre i migliori giocatori».

ASTORI – «Davide, in modo assurdo, è morto nel sonno il giorno di una partita fuori. Era un grande capitano, mi aveva aiutato a integrarmi bene con la Fiorentina».