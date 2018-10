Jordan Veretout non si è esposto sul rinnovo con la Fiorentina: l’Inter rimane alla finestra in attesa di sviluppi

Jordan Veretout si è raccontato ai microfoni della Gazzetta dello sport parlando sia del proprio futuro in maglia viola che della stagione appena cominciata. Dalle dichiarazioni del francese non trapela nulla di certo sulla permanenza a Firenze come lui stesso ci tiene a sottolineare: «Rinnovo? Nel calcio si vive alla giornata. Quello che si pensa oggi, tra 8 mesi potrebbe essere diverso. Ma a Firenze sto bene». L’Inter è alla finestra sempre alla ricerca di un centrocampista di qualità da affiancare a Brozovic. Intanto, il francese sponsorizza i propri compagni in viola: «Chiesa e Simeone sono due talenti straordinari, vedrete che ora anche Laurini e Thereau troveranno spazio. Lafont? Ha personalità ed è bravo coi piedi».

Sulla Serie A, Veretout dice: «Chi vincerà lo scudetto? La Juve è più forte. Però il torneo è appena iniziato. Ci so no altre squadre interessanti. Terzi in classifica? Ma non facciamo calcoli. Non guardiamo chi ci sta davanti. Il segreto è vivere alla giornata con l’obiettivo di tornare in Europa. Con il nostro stile e il nostro modo di vivere le partite. Nella Fiorentina possono segnare tutti». Chiusura dedicata alla Nazionale: «È un sogno che cerco di coltiva- re migliorando il mio calcio di giorno in giorno. Vedremo. Non ho mai parlato con Deschamps, è un grande. Ha vinto il Mondiale da calciatore e da allenatore».