Scudetto 2000, Juan Sebastian Veron: «Nessuno era forte come la mia Lazio, anche l’anno prima poteva vincerlo. Ecco cosa ho fatto quando è finita Perugia-Juve…»

Le parole di Juan Sebastian Veron, ex centrocampista della Lazio, sullo scudetto vinto dai biancocelesti nel 2000

In questi giorni si ricorda e si celebra lo scudetto della Lazio conquistato nel 2000, 25 anni fa. Sergio Cragnotti e Claudio Lotito, i presidenti di oggi e di ieri si sono incontrati. E su La Gazzetta dello Sport ne ha parlato Juan Sebastian Veron, che di quella squadra di campioni rappresentava una parte tecnica indispensabile.

IL RICORDO – «La radiolina di Sensini, naturalmente. Non c’erano mica gli smartphone, a quel tempo. Si poteva vedere la partita su qualche schermo nella pancia dell’Olimpico, ma io non ce la facevo. Soffrivo troppo. E allora mi sono affidato a quell’oggetto che gracchiava un po’, la voce non era sempre nitida, pulita… Il mio amico Nestor mi ripeteva di stare tranquillo, ma non ci riuscivo, ero agitatissimo».

LA FINE DI PERUGIA-JUVE – «Un salto con le braccia alzate verso il cielo, che era poi il soffitto dello spogliatoio. E mi sono messo a pian gere. Sì, a piangere come un bambino. Avevo raggiunto il mio sogno e quello era il mio modo di festeggiare, mentre la gente impazziva di gioia, dentro e fuori dall’Olimpico».

LA FORZA DELLA LAZIO ERA LO SPIRITO DI SOFFERENZA – «Considerando il finale, direi di sì. Ma lo definirei anche lo scudetto della qualità. Eravamo la squadra più forte del campionato, e questo voglio gridarlo forte anche a venticinque anni di distanza. Nessuno era forte quanto la mia Lazio».

LA RIVINCITA – «Io ero arrivato l’estate del 1999, dopo aver vinto con il Parma la Coppa Uefa e la Coppa Italia. Volevo lo scudetto e sapevo che alla Lazio avrei potuto conquistarlo. Nel 1999 a vincerlo fu il Milan, ma la Lazio di Eriksson era superiore. Diciamo che nel 2000 la gente fu ripagata anche per la delusione dell’anno precedente».

IL GIOCATORE PIU’ IMPIEGATO – «Nessuno è insostituibile, tranne il grande Maradona. In quella Lazio mi trovavo a mio agio, c’erano giocatori con i piedi buoni, si faceva un bel calcio. Lo ripeto: eravamo i più forti e lo abbiamo di mostrato».