Verona, ag. Djuric: «Ora siamo più coinvolti»

Le parole di Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric, sul rendimento dell’attaccante con l’Hellas Verona

Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric, ha parlato a SerieANews della situazione del suo assistito con l’Hellas Verona.

PAROLE – «Voglio specificare che il Verona non ha mai manifestato interesse di lasciare andare via il calciatore. Finalmente il giocatore sta trovando spazio e di certo è un motivo d’orgoglio, siamo più coinvolti. Poco feeling con Cioffi? No, semplicemente lui ha fatto scelte tattiche differenti. Obiettivi Verona? Ovviamente ora è la salvezza».