 Verona Cagliari: segui cronaca, tabellino e live del match
Verona Cagliari 2-2: Rimonta rossoblu al Bentegodi. Rammarico Hellas

21 secondi ago

stadio Bentegodi Hellas Verona

Verona Cagliari, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2025/26. Appuntamento alle 15:00 allo Stadio Bentegodi! Segui il LIVE qui

Hellas Verona Cagliari in campo allo Stadio Bentegodi di Verona per la sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Scontro diretto salvezza fondamentale per le due squadre, in particolare per i padroni di casa, 18esimi in classifica prima di oggi, con soli 4 punti all’attivo e chiamati a rispondere al Genoa in attesa della Fiorentina. Ha iniziato decisamente meglio, invece, il Cagliari di Pisacane, attualmente a metà classifica con 8 punti conquistati, che potrebbe concedersi il “lusso” di arrivare in doppia cifra dopo sole 8 gare con una vittoria.

FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Obert; Palestra, Prati, Liteta, Idrissi; Gaetano, Folorunsho, Borrelli. Allenatore: Davide Nicola

1 ora ago

26 Ottobre 2025

4 ore ago

26 Ottobre 2025

