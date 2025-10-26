Hellas Verona News
Verona Cagliari 2-2: Rimonta rossoblu al Bentegodi. Rammarico Hellas
Verona Cagliari, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2025/26. Appuntamento alle 15:00 allo Stadio Bentegodi! Segui il LIVE qui
Hellas Verona Cagliari in campo allo Stadio Bentegodi di Verona per la sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Scontro diretto salvezza fondamentale per le due squadre, in particolare per i padroni di casa, 18esimi in classifica prima di oggi, con soli 4 punti all’attivo e chiamati a rispondere al Genoa in attesa della Fiorentina. Ha iniziato decisamente meglio, invece, il Cagliari di Pisacane, attualmente a metà classifica con 8 punti conquistati, che potrebbe concedersi il “lusso” di arrivare in doppia cifra dopo sole 8 gare con una vittoria.
SEGUI IL LIVE DI VERONA CAGLIARI SU CAGLIARINEWS24
FORMAZIONI UFFICIALI
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Obert; Palestra, Prati, Liteta, Idrissi; Gaetano, Folorunsho, Borrelli. Allenatore: Davide Nicola
Gagliardini Verona, la rete contro il Cagliari che sblocca il match del Bentegodi sa di rinascita per il centrocampista ex Inter!
Formazioni ufficiali Verona Cagliari, le scelte in vista del match