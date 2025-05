Verona Empoli crocevia salvezza: i veneti rimangono in Serie A, azzurri in Serie B

Verona Empoli, gli scaligeri si salvano all’ultima giornata vincendo lo scontro diretto contro i toscani e condannandoli alla Serie B

Il Verona conquista la sesta salvezza consecutiva in Serie A battendo 2-1 l’Empoli al Castellani, condannando i toscani alla retrocessione. Una stagione travagliata per i gialloblù, segnata dal cambio societario e da un mercato invernale prudente. Dopo un inizio disordinato sotto la guida di Zanetti, con il primo pareggio arrivato solo a fine girone d’andata, la squadra ha alternato exploit sorprendenti – come le vittorie contro Napoli, Roma e Bologna – a crolli fragorosi. La vera svolta è arrivata proprio dopo la pesante sconfitta dell’andata contro l’Empoli, che ha portato a un cambio di passo sul piano mentale. Il match salvezza si è sbloccato subito con il gol di Serdar dopo quattro minuti, ma l’Empoli ha reagito e trovato il pareggio con Fazzini prima dell’intervallo. Nella ripresa i toscani, spinti dall’obbligo di vincere per non retrocedere (vista la contemporanea vittoria del Lecce), hanno attaccato a lungo, ma il Verona ha resistito e colpito con il colpo di testa vincente di Bradaric al 69’, regalando ai suoi la permanenza in Serie A con un gol inaspettato ma decisivo.

L’Empoli chiude così un campionato schizofrenico, iniziato in modo brillante e concluso con un crollo verticale. Dopo un girone d’andata al limite del miracoloso, culminato con la clamorosa vittoria per 4-0 a Verona, la squadra si è smarrita: venti partite senza vittorie hanno spezzato le ambizioni europee e spinto i toscani verso il baratro. Gli infortuni pesanti hanno fatto il resto: Fazzini e Anjorin fuori a lungo, Ismajli leader difensivo spesso indisponibile, Pellegri fermato proprio quando sembrava aver ritrovato la forma. D’Aversa ha provato a tenere compatto il gruppo, senza cercare alibi, ma la rincorsa finale – con i successi contro Parma e Monza – non è bastata. Il ko interno all’ultima giornata chiude l’avventura dell’Empoli in Serie A dopo quattro stagioni consecutive, con la sensazione di un’occasione persa e di una squadra incapace di invertire la rotta quando serviva davvero.