Serie A, impresa del Lecce all’Olimpico! Venezia ed Empoli retrocedono in Serie B

Serie A lotta salvezza, Lecce e Parma vincono e mantengono la categoria; retrocedono in Serie B Venezia ed Empoli

Colpo di scena all’Olimpico, dove il Lecce firma l’impresa che vale la permanenza in Serie A. In inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, i salentini resistono con grinta e trovano il gol salvezza grazie a Coulibaly, che gela la Lazio e regala ai suoi una giornata indimenticabile. La rete dell’1-0 condanna i biancocelesti al settimo posto in classifica, che in questa stagione significa esclusione da tutte le coppe europee: una chiusura amarissima per una squadra che sperava di risalire la china nel finale di campionato. Festeggia invece un Lecce eroico, capace di soffrire e colpire nel momento decisivo.

La 38ª giornata ha definito anche il quadro delle retrocessioni. Il Venezia, nonostante una prova orgogliosa, cade in casa sotto i colpi della Juventus: decisivo il rigore trasformato da Locatelli, che vale il successo bianconero e il quarto posto in classifica. Insieme ai lagunari saluta la Serie A anche l’Empoli, battuto in casa dal Verona per 1-2: la rete di Bradaric al 69’ è una condanna per i toscani. Per Eusebio Di Francesco arriva così una seconda retrocessione consecutiva, dopo quella dello scorso anno con il Frosinone. Può invece festeggiare il Parma, che con una vittoria fondamentale in rimonta a Bergamo contro l’Atalanta conquista la salvezza e chiude il campionato nel modo migliore.

RETROCESSE: Empoli, Venezia, Monza