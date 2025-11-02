Hellas Verona News
Verona Inter, attimi di tensione dopo il gol di Giovane: i nerazzurri non hanno gradito quel gesto! Ecco che cosa è accaduto
Verona Inter, scintille dopo il gol di Giovane: l’esultanza accende la tensione, proteste nerazzurre in campo e in panchina
Il Verona non è riuscito a strappare un prezioso pareggio contro l’Inter nonostante una splendida rete di Giovane, che risponde al vantaggio iniziale siglato da Zielinski.
Il gol, arrivato poco prima dell’intervallo, non solo riapre la sfida ma accende anche gli animi in campo. L’attaccante gialloblù, infatti, esulta calciando il pallone a campanile: un gesto che i nerazzurri non gradiscono.
Kolarov e Acerbi si avvicinano subito a Giovane per contestarlo, dando vita a un momento di tensione. La situazione rischia di degenerare, ma l’intervento tempestivo di Zanetti, tecnico del Verona, riporta la calma. L’episodio si chiude con un cartellino giallo a Gift Orban, coinvolto nella mischia, e con un chiarimento tra Giovane e Kolarov che stempera definitivamente la polemica.
