Verona Inter, le polemiche non si placano! Scoppia la bufera negli studi Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti al gol dei nerazzurri! La presa di posizione del direttore – VIDEO

Verona Inter, non si spengono le polemiche: bufera a Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti. Durissima la reazione del direttore – VIDEO

Il post-partita di Hellas Verona-Inter non è stato segnato soltanto dalle polemiche arbitrali, ma anche da un clamoroso episodio esploso negli studi di Sky Sport 24. Un video, diventato virale in poche ore, ha infatti immortalato un fuorionda imbarazzante: durante il servizio sul successo nerazzurro, si sono udite chiaramente le esultanze di alcuni giornalisti dietro le quinte al momento dell’autogol decisivo di Martin Frese al 95′.

La vicenda ha scatenato un’ondata di reazioni sui social. A darne conto è stato il giornalista Franco Ordine, che ha rilanciato la notizia sul suo profilo X (ex Twitter). La risposta del direttore di Sky Sport, Federico Ferri, non si è fatta attendere ed è stata durissima.

Secondo le ricostruzioni, Ferri avrebbe individuato subito i responsabili – due giovani stagisti, definiti ironicamente “ultrà” – e li avrebbe allontanati dalla redazione. Contestualmente, ha diffuso una circolare interna dai toni molto severi, ribadendo la necessità di mantenere la massima imparzialità su un tema “delicatissimo” come il tifo personale. Una presa di posizione netta, volta a spegnere sul nascere una polemica che ha inevitabilmente offuscato la cronaca della vittoria della squadra di Cristian Chivu.