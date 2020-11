Verona, per Lovato è sfida tra Milan e Juventus

Matteo Lovato sta sorprendendo al Verona e ora su di lui ci sarebbero i riflettori di Milan e Juventus

Il Milan sarebbe interessato a Matteo Lovato in vista della prossima sessione di mercato invernale. L’Hellas Verona, però, avrebbe chiesto non meno di 20 milioni di euro. Il Diavolo sarebbe disposto a non spingersi oltre i 15 milioni.

Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, non solo il club di Via Aldo Rossi sarebbe sulle tracce del giovane difensore centrale, ma piacerebbe anche alla Juventus.