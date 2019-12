Verona Roma: Verre crea problemi tra le linee

I movimenti di Verre hanno creato parecchi problemi alla Roma nel match contro l’Hellas Verona. Troppi spazi tra le linee

La Roma contro l’Hellas Verona ha ottenuto un successo sofferto ma importantissimo. Gli scaligeri si sono però fatti preferire per larghe fasi della gara, coi giallorossi piuttosto schiacciati dietro.

Il Verona ha mosso bene palla, la Roma non sempre è stata irreprensibile nel coprire il campo. Si è sofferto sia in ampiezza che negli spazi interni. Verre in particolare ha creato grossi grattacapi alla Roma, con l’Hellas Verona che lo ha trovato con eccessiva facilità tra le linee. Un esempio nella slide sopra: palla scoperta, con il 4141 giallorosso che non assorbe bene il movimento dell’avversario