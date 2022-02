Verona, Simeone: «Più importante aiutare la squadra che i gol»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovanni Simeone, attaccante del Verona, ha parlato prima del match contro il Venezia. Le dichiarazioni dell’argentino

Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Verona-Venezia.

MOMENTO – «La squadra ha bisogno di me e io posso aiutarla anche in altra maniera, non solo attraverso i gol. Mi sto sacrificando molto e mi rende sereno. Il gol mi manca, è chiaro, ma per me aiutare la squadra è più importante, mi concentro su questo».